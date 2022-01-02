КХЛ официально перенесла матч между «Йокеритом» и «Автомобилистом»

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, что матч регулярного чемпионата «Йокерит» – «Автомобилист» был перенесен.

По информации источника, данное решение было принято в связи с тем, что часть игроков екатеринбургского клуба была переведена на карантин. Хоккеисты сдали сомнительные тесты на коронавирус.

Отмечается, что обе команды выразили согласие провести матч, запланированный на 3 января в Хельсинки, в другую дату. О ней лига объявит позднее.

В данный момент «Йокерит» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 45 матчах. «Автомобилист» располагается на девятой строчке Востока с 40 набранными очками по итогам 44 сыгранных встреч.