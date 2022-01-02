Зубов - о снятии молодежной сборной с рейса: Радость возвращения домой повлияла на ребят

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов рассказал детали инцидента, в ходе которого национальную команду сняли с рейса в Канаде после отмены МЧМ.

Ранее в СМИ сообщалось, что наших хоккеистов вместе с чехами не допустили на самолет Калгари-Франкфурт за алкоголь, курение и отказ надеть маску.

«В Канаде с масками все строго. Поэтому приняли решение вывести всех пассажиров в зал ожидания. Потом был разгружен наш багаж. После этого вышли несколько сотрудников Air Canada, с которым пообщался руководитель нашей делегации. Ребята провели непростое время. МЧМ отменили, но было положено много сил. Радость возвращения домой повлияла на ребят, поэтому так получилось», — цитирует «Спорт-Экспресс» Зубова.

Добавим, что сборная России успела провести на турнире два матча. Команда Зубова проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).