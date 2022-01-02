Мухамадуллин рассказал, когда отправится играть за «Нью-Джерси»

Защитник »Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин рассказал, когда отправится в систему «Нью-Джерси».

«Этот сезон доигрываю здесь, следующий тоже здесь в аренде, улечу после следующего в «Нью-Джерси», — приводит «Чемпионат“ слова хоккеиста.

Напомним, что 19-летний игрок подписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ. «Нью-Джерси» отдал Шакира в аренду уфимской команде.

В текущем сезоне КХЛ Мухамадуллин провел 34 матчах, в которых набрав 7 (3+4) очков.

Напомним, что на МЧМ сборная России успела провести до его отмены два матча, уступив Швеции (3:6) и обыграв Швейцарию (4:2).