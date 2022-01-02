Грудинин - о снятии сборной с рейса в Канаде: Сначала вообще не поняли, что происходит

Форвард молодежной сборной России Владимир Грудинин рассказал об инциденте в Канаде, в ходе которого национальную команду сняли с рейса после отмены МЧМ.

«Там очень жестко относятся к ограничениям. Мы сначала вообще не поняли, что происходит. Родные переживали, но эту ситуацию больше раздули. Летом хотелось бы сыграть, это большой масштабный турнир. Мичкову и Юрову не сильно повезло, они себя хорошо чувствуют. Вообще, все равно интересный опыт встречи нового года», - приводит «Спорт-Экспресс» слова форварда.

Напомним, что на МЧМ сборная России успела провести до его отмены два матча, уступив Швеции (3:6) и обыграв Швейцарию (4:2).