Игроки молодежной сборной Мичков и Юров могли заразиться COVID-19 в ресторане

Голкипер молодежной сборной России Ярослав Аскаров высказал мнение относительно того, где могли заразиться коронавирусом его партнеры по команде.

Напомним, что нападающие Данила Юров и Матвей Мичков сдали положительные тесты в ходе МЧМ-2022. Они были помещены на десятидневный карантин в Канаде.

«В отеле работала парикмахерская, несколько ресторанов: другим путем никак коронавирус не мог попасть. С финнами, которые приехали не совсем здоровыми, мы не играли, а у остальных команд все хорошо было», - цитирует Аскарова ТАСС.

Команда Сергея Зубова успела провести два матча на турнире, проиграв Швеции со счетом 3:6 и одолев Швейцарию - 4:2.