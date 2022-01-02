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Никита Задоров: Мог бы сказать многое про отказ НХЛ ехать в Пекин, но не хочу, чтобы оштрафовали

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.
02 января 2022 22:38
автор: Александр Поволоцкий

Российский защитник «Калгари» отреагировал на отказ НХЛ поехать на Олимпийские игры-2022 в Пекин.

Ранее лига объявила, что хоккеисты не примут участия в ОИ из-за коронавируса и проблем с расписанием матчей.

«Это отстой. Я бы мог сказать много всего, но не хочу, чтобы меня за это оштрафовали. НХЛ - это компания, они хотят делать деньги, а мы - работники, так что когда босс говорит тебе не ехать, то ты выполняешь эту просьбу. Понимаю, что это все еще очень опасный вирус для некоторых людей, но мы молодые профессиональные спортсмены, думаю, что для нас должны быть иные ограничения, тогда мы могли бы поехать на Олимпиаду, и ничего бы не случилось, мы бы провели хороший турнир», - цитирует Задорова в своем твиттере журналист Уэс Гилбертсон.

Ранее ИИХФ отменила молодежный чемпионат мира в Канаде на стадии группового турнира.

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