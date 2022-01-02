«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл дома «Тампу-Бэй», Шестеркин оформил второй шатаут в сезоне

«Нью-Йорк Рейнджерс» добились домашней победы над «Тампа-Бэй» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У хозяев шайбы хет-трик оформил Мика Зибанежад. Еще одну шайбу забросил Райн Строум.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 17 бросrjd. Михаил Сергачев завершил матч с показателем полезности »-1».

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 38 броскjd соперника. На счету голкипера второй шатаут в сезоне. Артемий Панарин не сыграл в этом матче, попав в ковид-протокол.

Отметим, что «Рейнджерс» набрали 46 очков и расположилась на втором месте турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» идет третьей на Востоке. У «молний» 47 очков.