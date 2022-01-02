«Питтбург» одолел дома «Сан-Хосе», забив восемь шайб. У Барабанова гол в первом периоде

2 января состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги между «Питтсбургом» и «Сан-Хосе». Победу одержали хозяева со счетом 8:5.

Еще в первом периоде «Пингвинз» забросили шесть шайб своим соперникам. Счет открыл Эван Родригес (2,5,58-е минуты), следом отличились Джейк Гюнцель (4), Брайан Раст (7, 20, 60) и Каспер Бьорквист (17). В составе «Сан-Хосе» шайбами отметились Александр Барабанов (16), Брент Бернс (35), Мэтт Ньетто (41), Эрик Карлссон (44) и Логан Кутюр (45).

Российский нападающий Александр Барабанов забросил свою четвертую шайбу в сезоне. На его счету 17 результативных действий в 27 играх.

После этого матча «Питтсбург» остался на седьмом месте Востока с 41-м баллом, в активе «Сан-Хосе» десятое место Запада и 35 баллов.

Следующий матч «пингвины» проведут дома против «Сент-Луиса» 6 января, а «Сан-Хосе» отправится в гости к «Детройту» днем ранее.

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«Питтсбург» (Питтсбург) - «Сан-Хосе» (Сан-Хосе) 8:5 (6:1, 0:1, 2:3).

Голы:

1:0 – Родригес (Хейнен, Петтерссон), 1:03

2:0 – Генцел (Кросби, Раст), 3:12

3:0 – Родригес (Симон, Хейнен), 4:11

4:0 – Раст (Думулин, Летанг), 6:09

4:1 – Барабанов (Влэшик, Майер), 15:33

5:1 – Бьорквист (Лафферти, Р. Зогорна), 16:29

6:1 – Раст (Петтерссон, Марино), 19:32

6:2 – Бернс (Грегор, Бонино), 34:27 (5х4)

6:3 – Ньето (Кольяно, Миддлтон), 40:20

6:4 – Карлссон (Миддлтон, Майер), 43:01

6:5 – Кутюр (Майер), 44:09

7:5 – Родригес (Раст, Летанг), 57:59 (5х4)

8:5 – Раст (Кросби, Летанг), 59:49 (п.в.)