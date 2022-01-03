Голевая передача Орлова не помогла «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»

«Вашингтон» в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Нью-Джерси» со счетом 3:4ОТ.

В составе гостей дублем отличился Нико Хишир, забросивший шайбу сначала в меньшинстве (21-я минута), а потом и в равных составах, данный гол был забит в овертайме и стал победным (63), помимо него у «Нью-Джерси» шайбы на счету Егора Шаранговича (8) и Дэймона Северсона (9).

У хозяев льда забивали Джон Карлсон (20), Ник Дауд (54) и Конор Шири (57). Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отличился голевой передачей, вратарь Илья Самсонов отразил 33 из 37 бросков по своим воротам, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин остались без набранных очков. Для капитана клуба эта игра стала 1231-й в НХЛ, по данному показателю Овечкин сравнялся с финном Олли Йокиненом. Оба хоккеиста делят 102-е место в Лиге по количеству сыгранных матчей.

«Дьяволы» набрали 31 очко и идут седьмыми в турнирной таблице Столичного дивизиона, чьим лидером, добыв 48-е очко, стали «Кэпиталз».

5 января «Нью-Джерси» сыграет в гостях с «Бостоном», а «Вашингтону» предстоит выездная встреча против «Монреаля».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» - «Нью-Джерси Девилз» - 3:4ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Шарангович (Суббан, Хьюз), 7:15

0:2 – Северсон (Куокканен, Мерсер), 8:29

1:2 – Карлсон (Орлов, Сгарбосса), 19:13

1:3 – Хишир (Зигентхалер, Северсон), 20:22 - Мен.

2:3 – Дауд (ван Римсдайк, Хэтэуэй), 53:22

3:3 – Шири (Эллер), 56:13

3:4 – Хишир (Хьюз), 62:56

Вратари: Самсонов 33/37 – Блэквуд 27/30.