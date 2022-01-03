«Вегас» проиграл «Виннипегу», Дадонов забил гол

«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Виннипегу» со счетом 4:5ОТ.

У хозяев льда в данной встрече дублем отличился Янмарк-Нюлен (54-я и 60-я минуты), также по шайбе забросили Майк Амадио (14) и Евгений Дадонов (17).

В составе гостей забивали Джансен Харкинс (23), Кристиан Рейхел (23), Пол Штястны (43), Эндрю Копп в большинстве (45) и Кайл Коннор в овертайме (63).

«Джетс», набрав 35 очков, идут пятыми в турнирной таблице Центрального дивизион, «рыцари» возглавляют Центральный дивизион, имея 45 очков.

5 января «Виннипег» проведет выездной матч с «Аризоной», а «Вегас» сыграет дома с «Нэшвиллом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас Голден Найтс» - «Виннипег Джетс» - 4:5ОТ (2:0, 0:2, 2:2, 0:1)

Голы:

1:0 – Амадио (Уайтклауд, Колесар), 13:05

2:0 – Дадонов (Хауден, Амадио), 16:59

2:1 – Харкинс (Диллон), 22:19

2:2 – Рейхель, 22:39

2:3 – Штястны (Демело, Моррисси), 42:28

2:4 – Копп (Шайфли, Коннор), 44:16 - Бол.

3:4 – Янмарк-Нюлен (Макнэбб, Уайтклауд), 53:37

4:4 – Янмарк-Нюлен (Теодор, Руа), 59:51

4:5 – Коннор (Моррисси), 62:39