Задоров напомнил, что НХЛ обещала хоккеистам поездку на Олимпийские игры в Пекине

Защитник «Калгари» Никита Задоров остался недоволен решением НХЛ не отпускать своих хоккеистов на зимнее Олимпийские игры.

«Это отстой. Я бы мог сказать много всего, однако не хочу, чтобы меня за это оштрафовали. Я вижу эту ситуацию с двух сторон: очевидно, что НХЛ — это компания, они хотят делать деньги, а мы — наемные работники, потому когда босс говорит тебе не ехать, то ты выполняешь эту просьбу, правильно? Но, с другой стороны, они пообещали нам, что мы сможем поехать», - приводит RT слова Задорова, ссылаясь на твиттер корреспондента «Калгари» Уэса Гилбертсона.

Напомним, что, заключая соглашение с МОК и IIHF, НХЛ оставила за собой право до 1 января без каких-либо санкций отказаться отпускать из-за пандемии коронавируса своих хоккеистов на Олимпиаду в Пекине.