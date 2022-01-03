Главный тренер «Рейнджерс»: Шестеркин был великолепен, но такую игру мы от него и ждем

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан после победы над «Тампой-Бэй» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ высказался об игре своего голкипера Игоря Шестеркина.

«Ребята показали отличный хоккей, выдержав высокую конкуренцию. Да, Игорь Шестеркин тоже был великолепен. Но такую игру мы от него и ждем. Он никогда не играет плохо. Но сегодня был просто на высоте», - приводит слова Галлана пресс-служба НХЛ.

Добавим, что в текущем сезоне Шестеркин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропустив в них 42 шайбы и дважды сыграв «на ноль».