«Амур» переиграл «Адмирал» во Владивостоке

«Амур» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Адмирал» со счетом 5:3.
У хабаровчан забивали Александр Шаров (2-я минута), Александр Горшков в большинстве (18), Радан Ленц (24), Давид Томашек (27) и Святослав Гребенщиков, реализовавший численное преимущество (33).
В составе клуба из Владивостока заброшенными шайбами отличились Джош Кестнер (29), Владислав Ушенин (31) и Динар Хамидуллин (40).
Таким образом, «Амур» набрал 42 очка и поднялся на девятое место турнирной таблицы Восточной конференции, где «Адмирал», имея 27 очков, идет одиннадцатым.
Следующим соперником обоих клубов будет «Ак Барс». «Амур» сыграет с казанской командой на своем льду 5 января, а «Адмирал» также дома - 7 января.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) - «Амур» (Хабаровск) - 3:5 (0:2, 3:3, 0:0)
Голы:
0:1 – Шаров (Педан, Архипов), 1:44
0:2 – Горшков (Николишин, Бутузов), 17:38 - Бол.
0:3 – Ленц (Гребенщиков, Пивцакин), 23:04
0:4 – Томашек (Гребенщиков, Ленц), 26:40
1:4 – Кестнер (Мозик, Шулак), 28:19
2:4 – Ушенин Вл. (Ушенин Вяч., Индрашис), 30:05
2:5 – Гребенщиков (Шаров, Томашек), 32:11 - Бол.
3:5 – Хамидуллин (Шулак, Ушенин Вяч.), 39:34