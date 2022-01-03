Лучшими игроками КХЛ в декабре стали Юханссон, Кэмпфер, Кузьменко и Грицюк

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков прошедшего месяца.

Лучшим вратарем декабря стал голкипер СКА Ларс Юханссон, который отразил 94,71% бросков по своим воротам и пропускал в среднем по 1,36 шайбы за игру.

Лучшим защитником признан Стивен Кэмпфер из «Ак Барса», имеющий коэффициент полезности «+7» и заблокировавший пять бросков по своим воротам.

Сильнейшим нападающем месяца стал форвард СКА Андрей Кузьменко, который в декабре набрал 15 (5+10) очков.

Лучшим новичком признан Арсений Грицюк из «Авангарда», забросивший две победные шайбы и набравший 9(5+4) очков.