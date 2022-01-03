Вылегжанин думает, что Большунов может победить в классическом масс-старте в Валь-ди-Фьемме

Чемпион мира по лыжным гонкам Максим Вылегжанин оценил шансы Александра Большунова победить в масс-старте на 15 км классическим стилем в Валь-ди-Фьемме, входящем в программу многодневки «Тур де Ски».

Гонка начнется в 16:50 по московскому времени.

«Есть ли сегодня шанс у Большунова быть первым? Шанс есть всегда. Классический ход для него более хороший. Трасса достаточно тяжелая. Я помню, когда на ней люди убегали, отыгрывали много, но также и проигрывали. Сегодня возможно все», - приводит слова Вылегжанина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в общем зачете «Тур де Ски» Большунов идет третьим с отставанием от лидера норвежца Йоханнеса Клэбо в 1 минуту 19 секунд.