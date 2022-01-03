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«Ак Барс» в гостях переиграл «Сибирь»

Казанский клуб одержал в КХЛ третью победу подряд.
03 января 2022 15:53
автор: Максим Скороходов

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» со счетом 6:2.

В составе казанской команды дубль оформил Дмитрий Кагарлицкий (31-я и 47-я минута), также по шайбе забросили Николай Коваленко (1), Стивен Кэмпфер (33), Джордан Уил (43) и Артем Галимов (57).

У новосибирского клуба большинство реализовали Вячеслав Литовченко (9) и Антон Шефельд (37).

Таким образом, «Ак Барс» набрал 62 очка и упрочился на третьем месте Восточной конференции, «Сибирь» там же осталась на шестой позиции, имея 52 очка.

5 января «Сибирь» примет на своем льду «Спартак», а «Ак Барс» сыграет в гостях против «Амура».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская обл.) - «Ак Барс» (Казань) - 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)

Голы:

0:1 – Коваленко (Галимов, Хенкель), 0:19

1:1 – Литовченко (Ли, Чайковски), 8:56 - Бол.

1:2 – Кагарлицкий (Линдхольм), 30:20

1:3 – Кэмпфер (Хенкель), 32:27

2:3 – Шенфельд (Шаров, Пьянов), 36:39 - Бол.

2:4 – Уил (Тарасов), 42:58

2:5 – Кагарлицкий (Уил), 46:12

2:6 – Галимов (Коваленко), 56:07

источник: «Советский спорт»
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