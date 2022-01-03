«Барыс» одержал разгромную победу над рижским «Динамо», забросив семь шайб в ворота своего соперника

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и рижским «Динамо» завершился победой казахстанского клуба со счетом 7:1.

В составе победителей по дублю записали на свой счет Роман Старченко, отличившийся на 17-й и 35-й минутах, а также Никита Михайлис (49, 58). По голу забили Антон Сагадеев (23), Якоб Берглунд (48) и Роман Савченко (60). Соперник ответил результативным броском Мартиньша Карсумса (33).

Таким образом, «Барыс» набрал 44 очка и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» идет на последней, 12-й строчке Запада (37 очков).

5 января клуб из Нур-Султана сыграет дома против «Металлурга», а рижане в тот же день на выезде встретятся с «Салаватом Юлаевым».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) – «Динамо» (Рига) – 7:1 (1:0, 2:1, 4:0)

Голы:

1:0 – Старченко (Вей, Савченко), 16:41

2:0 – Сагадеев (Данияр), 22:19

2:1 – Карсумс (Пуарье, Лорито), 32:35

3:1 – Старченко (Савицкий, Морроу), 34:10

4:1 – Берглунд (Юрчо, Орехов), 47:42

5:1 – Михайлис (Лилья), 48:38

6:1 – Михайлис (Волк), 57:29 (бол.)

7:1 – Савченко (Михайлис), 59:11

Вратари: Ортио – Гудачек (Гросс, 39).

Броски: 33 – 19.

Штраф: 8 – 8.