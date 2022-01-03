Дубль Коростелева помог «Металлургу» обыграть «Салават Юлаев» в Уфе

Хоккеисты «Металлурга» добились гостевой победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард победителей Никита Коростелев, отличившийся дублем на 24-й и 27-й минутах. Еще по одному голу у гостей забили Андрей Чибисов (21) и Филипп Майе (62). Соперник ответил результативными бросками Данила Башкирова (28, 60) и Виктора Тихонова (33).
Благодаря сегодняшнему результату «Металлург» поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков. «Салават» идет четвертым с 60 очками.
В следующем матче магнитогорцы сыграют в гостях против «Барыса», а клуб из Башкортостана на своей площадке встретится с рижским «Динамо». Обе игры пройдут 5 января.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск) – 3:4 ОТ (0:0, 2:3, 1:0, 0:1)
Голы:
0:1 – Чибисов (Коростелев, Карри), 20:38
0:2 – Коростелев (Чибисов), 23:19
0:3 – Коростелев (Чибисов, Майе), 26:02 (бол.)
1:3 – Башкиров, 27:01
2:3 – Тихонов (Ларсен, Гранлунд), 32:33 (бол.)
3:3 – Башкиров (Кулемин, Тихонов), 59:47
3:4 – Майе (Хультстрем), 61:59 (бол.)
Вратари: Метсола (Шарыченков, 27) – Олкинуора.
Броски: 25 – 43.
Штраф: 8 – 6.