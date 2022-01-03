Дмитрий Квартальнов: Очень хорошо, что «Ак Барс» забил шесть голов «Сибири», они мало пропускают

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оценил победу своей команды над «Сибирью» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что прошедшая встреча с новосибирским клубом стала для 55-летнего специалиста 800-й в карьере в рамках КХЛ.

– После такой игры только положительные эмоции. Третий период был хороший, мы сразу голу забили, чуть-чуть не разобрались с двумя голами в меньшинстве, они такие корявенькие были, но любые шайбы могут зайти. Нужно было нам поработать в тех моментах. Очень хорошо, что забили шесть голов «Сибири», эта команда мало пропускает, – приводит слова Квартальнова клубная пресс-служба казанцев.

Напомним, что «Ак Барс» с 62 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» идет шестой (52 очка).

5 января команда из Татарстана сыграет в гостях против «Амура», а новосибирцы в тот же день на своем льду примут «Спартак».