«Северсталь» на своем льду уступила минскому «Динамо»

Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» (5:3) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Мальте Стремвалль (9-я минута), Дмитрий Коробов (13), Тэйлор Бек (23), Тайлер Граовац (28) и Артем Демков (51). У хозяев голы забили Робин Пресс (8), Кирилл Пилипенко (50) и Егора Морозова (57).
Отметим, что бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка. «Северсталь» идет пятой с 57 очками.
5 января белорусский клуб сыграет в гостях против «Витязя», а команда из Череповца днем позже на выезде встретится с «Куньлунем».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) – «Динамо» (Минск) – 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)
Голы:
1:0 – Пресс (Стенквист, Няттинен), 07:14 (бол.)
1:1 – Стремвалль (Бек, Теденбю), 08:26
1:2 – Коробов (Бенгтссон), 12:21
1:3 – Бек (Альмквист, Демков), 22:32
1:4 – Граовац (Мосалев), 27:36
2:4 – Пилипенко (Стенквист, Вовченко), 49:08 (бол.)
2:5 – Демков (Гудачек, Горбунов), 50:38
3:5 – Морозов (Няттинен), 56:56
Вратари: Шугаев (Подъяпольский, 13) – Рыбар.
Броски: 27 – 26.
Штраф: 4 – 10.