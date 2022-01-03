«Северсталь» на своем льду уступила минскому «Динамо»

«Какие сигареты? Я бросил курить три года назад». Как российскую хоккейную молодежку сняли с рейса в Канаде

Отмененный молодежный чемпионат мира по хоккею продолжает «бомбить» новостями. В первый же день 2022 года грянула сенсация со знаком минус. Нашу сборную сняли в Калгари с рейса до Франкфурта, не пустив в самолет.