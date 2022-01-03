Московское «Динамо» победило «Локомотив» и поднялось на первое место в таблице Западной конференции

Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Локомотивом» завершился победой столичной команды со счетом 2:1.

У бело-голубых авторами заброшенных шайб стали Дмитрий Рашевский (26) и Станислав Галиев (54). Ярославский клуб ответил забитым голом Артема Анисимова (31).

Таким образом, «Динамо» набрало 63 очка и поднялось на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» располагается на шестой строчке с 54 очками.

5 января московский клуб на выезде встретится с «Йокеритом», а железнодорожники в тот же день сыграет в гостях против «Трактора».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) – «Динамо» (Москва) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Рашевский, 25:01

1:1 – Анисимов (Осипов, Алексеев), 30:42

1:2 – Галиев (Войнов), 53:38 (бол.)

Вратари: Паскуале – Бочаров.

Броски: 38 – 19.

Штраф: 2 – 2.