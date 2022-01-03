«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Торпедо»

Хоккеисты «Нефтехимика» на своей площадке обыграли «Торпедо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что гости открыли счет на 15-й минуте усилиями Кенни Агостино. В ответ нижнекамцы забросили две шайбы в ворота голкипера соперников Петра Кочеткова – авторами голов стали Вячеслава Лещенко (52) и Дэна Секстона (55).

Таким образом, «Нефтехимик» набрал 47 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» идет девятым на Западе (47 очков).

5 января команда из Татарстана сыграет в гостях против ЦСКА, а нижегородцы в тот же день встретятся на выезде с «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы:

0:1 – Агостино (Леннстрем, Миле), 14:21 (бол.)

1:1 – Лещенко (Хайруллин, Клок), 51:47 (бол.)

1:2 – Cекстон (Кнот, Галимов), 54:44

Вратари: Судницин – Кочетков.

Броски: 38 – 30.

Штраф: 12 – 16.