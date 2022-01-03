ЦСКА обыграл «Авангард» в Москве

ЦСКА добился домашней победы над «Авангардом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе московской команды шайбы забросили Лукас Валльмарк (27-я минута), Сергей Плотников (38) и Александр Попов (38). Гости ответили голами Сергея Толчинского (14) и Оливера Каски (53).
Отметим, что в данный момент армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков. «Авангард» располагается на пятой строчке Востока (54 очка).
В следующем матче ЦСКА на своей площадке сыграет против «Нефтехимика», а клуб из Омска дома встретится с «Автомобилистом». Обе игры пройдут 5 января.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) – «Авангард» (Омск) – 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)
Голы:
0:1 – Толчинский (Найт, Грицюк), 13:04 (бол.)
1:1 – Валльмарк, 26:55 (бол.)
2:1 – Плотников (Нордстрем, Валльмарк), 37:26 (бол.)
3:1 – Попов (Мингачев), 37:39
3:2 – Лещенко (Хайруллин, Клок), 51:47 (бол.)
Вратари: Федотов – Грубец.
Броски: 29 – 12.
Штраф: 10 – 12.