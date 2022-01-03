Федоров оценил победу ЦСКА над «Авангардом» в матче КХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда на своей площадке обыграла «Авангард» – 3:2.

Отметим, что армейцы одержали свою первую победу в последних пяти очных встречах с омским клубом.

– Могли себе испортить концовку неоправданными удалениями, но рад за ребят, что выдержали. Сегодня был необычный матч, вспоминая проигранные ЦСКА Кубок Гагарина и Кубок Открытия. Игры с «Авангардом» формируют наш характер, подсказывают нам, над чем работать. Я бы хотел больше таких встреч, – сказал Федоров после матча.

Добавим, что в данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков. В следующем матче красно-синие сыграют дома против «Нефтехимика». Встреча пройдет 5 января.