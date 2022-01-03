Хартли – о поражении от ЦСКА: «Авангарду» просто не хватило времени, чтобы отыграться

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (2:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что омский клуб уступил в своей второй игре кряду в лиге. В данный момент «ястребы» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка.

– Считаю, что мы здорово провели первый период с учетом нашего состава. Повели в счете, но затем последовали два гола в наши ворота, далее играли в три звена. Не у всех ребят сейчас физика на максимуме, но они продолжили бороться, забросили в большинстве, но нам попросту не хватило времени, чтобы отыграться, – сказал Хартли во время послематчевой пресс-конференции.

В следующем матче КХЛ «Авангард» дома встретится с «Автомобилистом». Игра запланирована на 5 января.