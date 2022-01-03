НХЛ признала нападающего «Сент-Луиса» Кайру лучшим игроком недели

Форвард «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру стал первой звездой прошедшей недели регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отметим, что 23-летний канадец принял участие в двух матчах своей команды, забросив три шайбы и отдав четыре результативных передачи. В общей сложности хоккеист набрал набрал 32 (12+20) очка в 29 встречах нынешнего сезона.

По информации источника, нападающий «Нью-Джерси Девилз» Джек Хьюз был признан второй звездой недели – на счету 20-летнего американца три гола и пять ассистов в трех играх.

Тройку лучших игроков НХЛ замкнул форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, набравший 8 (1+7) очков в трех сыгранных встречах.