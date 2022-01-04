Роман Ротенберг возглавит «СКА»

Вице-президент «СКА» Роман Ротенберг в ближайшее время возглавит клуб вместо Валерия Брагина.

Как сообщает «СЭ», главным тренером армейцев станет глава штаба, вице-президент «СКА» Роман Ротенберг. Валерий Брагин, который сейчас занимает этот пост, будет переведен на роль помощника в тренерском штабе.

Напомним, Ротенберг находится на руководящих должностях в питерском клубе с 2011 года, а с прошлого сезона начал работать на скамейке запасных. Брагин был главным тренером «СКА» полтора сезона.

В нынешнем сезоне «СКА» располагается на втором месте в Западной конференции с 62-я очками.