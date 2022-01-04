Официально: Роман Ротенберг - главный тренер СКА

Вице-президент СКА Роман Ротенберг был назначен на должность главного тренера в этом клубе, сменив на посту Валерия Брагина, который руководил командой полтора сезона.

«В штабе СКА произошли изменения. В соответствии с решением совета директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Валерий Брагин займёт позицию старшего тренера. Александр Титов станет ассистентом главного тренера команды «СКА-1946», — говорится в заявлении.

Напомним, Ротенберг находится на руководящих должностях в питерском клубе с 2011 года, а с прошлого сезона начал работать на скамейке запасных. Брагин был главным тренером СКА полтора сезона.

В нынешнем сезоне СКА располагается на втором месте в Западной конференции с 62-я очками.