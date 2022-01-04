Брагин прокомментировал свое понижение в должности СКА

Бывший главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал назначение на высшую руководящую должности Романа Ротенберга питерской команды.

«В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это всё сработало, есть результат. Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально. Продолжу работу, выполняя функции старшего тренера.

Важно сохранить баланс и добиться решения обеих задач», — цитирует Брагина пресс-служба клуба.

Напомним, Ротенберг находится на руководящих должностях в питерском клубе с 2011 года, а с прошлого сезона начал работать на скамейке запасных. Брагин был главным тренером СКА полтора сезона.

В нынешнем сезоне СКА располагается на втором месте в Западной конференции с 62-я очками.