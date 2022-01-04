Вечеслав Фетисов: Ротенберг должен покинуть свои руководящие посты в ФХР и КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вечеслав Фетисов призвал главного тренера СКА Романа Ротенберга покинуть руководящие посты в ФХР и КХЛ.

«Поздравляю Романа с назначением. Видно, к этому все давно шло. Здесь важен другой момент – теперь он должен покинуть свои посты в ФХР и КХЛ. Конфликт интересов в данном случае просто налицо. Не знаю, какое решение примут ФХР и КХЛ, но это неприемлемая история. Поэтому если Ротенберг осознано принял решение стать тренером, то все свои остальные должности обязан оставить», – сказал Фетисов Sport24.

Напомним, Ротенберг находится на руководящих должностях в питерском клубе с 2011 года, а с прошлого сезона начал работать на скамейке запасных. Брагин был главным тренером СКА полтора сезона.

В нынешнем сезоне СКА располагается на втором месте в Западной конференции, набрав 62 очка в 44 встречах регулярного чемпионата.