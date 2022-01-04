Ротенберг - о назначении главным тренером СКА: Нужно в оптимальной форме подойти к плей-офф КХЛ

Новый главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал свое назначение.

«Хочу поблагодарить совет директоров СКА за доверие. Спасибо Валерию Николаевичу Брагину, здорово, что он и дальше будет помогать нам своим богатым опытом. Впереди много работы, и мы уверены в игроках, персонале и сделаем все, чтобы добиться результата. Крайне важно, с одной стороны, качественно подвести кандидатов в национальную команду, но при этом и в оптимальной форме подойти к плей-офф КХЛ», - приводит слова специалиста пресс-служба команды.

Напомним, Ротенберг находится на руководящих должностях в питерском клубе с 2011 года, а с прошлого сезона начал работать на скамейке запасных. Брагин был главным тренером СКА полтора сезона.

В нынешнем сезоне СКА располагается на втором месте в Западной конференции, набрав 62 очка в 44 встречах регулярного чемпионата.

В эти минуты армейцы проводят выездной матч с «Куньлунем». Идет первый период - счет 3:0 в пользу СКА.