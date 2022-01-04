Два гола Комарова принесли СКА победу над «Куньлунем» в первом матче под руководством Ротенберга

В единственном матче игрового дня КХЛ петербургский СКА нанес поражение «Куньлуню» со счетом 5:1.

Дубль оформил Леонид Комаров (8-я и 49-я минуты), Авторами голов также стали Эмиль Галимов (9), Мэт Робинсон (15) и Антон Бурдасов (54). Пекинский клуб ответил точным броском Алекса Рича (35).

Отметим, что эта победа стала первой официальной для главного тренера СКА Романа Ротенберга в качестве наставника команды. Специалист сменил на этом посту Валерия Брагина.

Таким образом, СКА набрал 64 очка и занимает первое место на Западе. «Куньлунь» идет 12-м в таблице Восточной конференции. У китайского клуба 25 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)

Голы:

0:1 – Комаров (Кузьменко, Гусев), 7:10 (5х4)

0:2 – Галимов (Моисеев), 8:03

0:3 – Робинсон (Галимов, Тимкин), 14:05

1:3 – Рич (Вонг, Спрул), 34:58 (5х4)

1:4 – Комаров (Марченко, Бурдасов), 49:03

1:5 – Бурдасов (Лехтонен, Гусев), 54:20 (5х4)