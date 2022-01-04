КХЛ отменила еще два матча «Автомобилиста» из-за вспышки коронавируса

КХЛ сообщила об отмене двух матчей регулярного чемпионата с участием «Автомобилиста».
Как сообщает пресс-служба лиги, в команде вспышка коронавируса. Положительные тесты на COVID-19 сдали сразу 17 игроков клуба из Екатеринбурга.
Таким образом, не состоятся матчи «Автомобилиста» против омского «Авангарда» (5 января), а также с рижским «Динамо» (7 января). Игры могут состояться позднее.
Отмечается, что 8-го числа игроки команды пройдут еще одно тестирование. После этого КХЛ примет решение о проведении дальнейших встреч с участием «Автомобилиста».
На данный момент клуб занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.
источник: КХЛ