Ротенберг сравнил себя с Моуринью, заявив, что португалец начинал переводчиком у Фергюссона

Новый главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, почему решил возглавить команду.

Напомним, что 4 января, 40-летний специалист сменил на этом посту Валерия Брагина.

«Вы знаете, как начинал Жозе Моуринью? Он был переводчиком у Алекса Фергюсона. Он впитал в себя все методики Фергюсона и стал очень успешным тренером. И таких тренеров в истории очень много. Это моя жизнь, и это дает мне возможность развиваться и с каждым днем быть лучше, чем вчера», - заявил Ротенберг.

В первом матче под руководством нового наставника СКА одержал победу над «Куньлунем» (5:1).