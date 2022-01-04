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Летанг ответил на слова Малкина о продолжительности карьеры

Россиянин выступает за «Питтсбург» с 2006 года.
04 января 2022 22:45
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг рассказал, когда планирует завершить карьеру, упомянув партнера по команде.

Ранее другой хоккеист «пингвинов» Евгений Малкин заявил, что хочет играть еще три-четыре года.

«Я должен победить Джино», – приводит слова Летанга в своем твиттере журналист Майк ДеФабо.

Напомним, Малкин провел первую тренировку после восстановления от травмы. Россиянин перенес операцию на колене в июне.

Добавим, что «Питтсбург» занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции, набрав 39 баллов в 30 матчах.

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