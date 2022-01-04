Летанг ответил на слова Малкина о продолжительности карьеры

Непряева разбушевалась! Есть второе золото подряд и больше минуты отрыва перед «гонкой в небо»

На «Тур де Ски» Наталья Непряева вслед за субботним спринтом сегодня выиграла и масс-старт классическим стилем. В общем зачете многодневки россиянка перед завтрашней последней гонкой опережает ближайшую соперницу на минуту и 12 секунд.