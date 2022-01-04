Летанг ответил на слова Малкина о продолжительности карьеры

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг рассказал, когда планирует завершить карьеру, упомянув партнера по команде.
Ранее другой хоккеист «пингвинов» Евгений Малкин заявил, что хочет играть еще три-четыре года.
«Я должен победить Джино», – приводит слова Летанга в своем твиттере журналист Майк ДеФабо.
Напомним, Малкин провел первую тренировку после восстановления от травмы. Россиянин перенес операцию на колене в июне.
Добавим, что «Питтсбург» занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции, набрав 39 баллов в 30 матчах.