«Тампа» разгромила в гостях «Коламбус», у Сергачева результативная передача

5 января состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Тампой-Бэй». Победу одержали хоккеисты «Лайтнинг» со счетом 7:2.

Шайбы в составе «Блю» забросили Дин Кукан (21) и Густав Нюквист (25). В составе победителей отличились Ондржей Палат (5,10), Кори Перри (18), Брэйден Поинт (22), Патрик Марун (33), Пьер Белльмар (41) и Алекс Киллорн (53).

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился голевой передачей. Он набрал 15-е очко в сезоне в 31-й игре (2+13).

Таким образом, гости прервали серию из трех поражений подряд и добились разгромной победы. В турнирной таблице «Тампа» возглавляет список с 49-ю очками на Востоке, в активе «Коламбуса» 11-е место и 31 балл.

Следующий матч «молнии» проведут 7 января дома против «Калгари», а «Джекетс» поедут в гости к «Нью-Джерси» в этот же день.