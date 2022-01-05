«Сан-Хосе» крупно уступил «Детройту» несмотря на шайбу Барабанова

5 января на стадионе «Литл Сесарс Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Сан-Хосе». Победу одержали хозяева со счетом 6:2.

В составе «Детройта» заброшенными шайбами отличились Тайлер Бертуцци (14,23), Пиюс Сутер (23,30), Дилан Ларкин (44) и Робби Фаббри (46). У «Сан-Хосе» забили Яспер Витхерби (25) и Александр Барабанов (42).

В активе российского нападающего Барабанова шестая заброшенная шайба в сезоне и 19-е очко в 29-и играх регулярного чемпионата.

Благодаря этому успеху «Детройт» поднялся на девятое место Востока с 35-ю баллами, у «Сан-Хосе» 11 позиция на Западе с таким же количеством очков.

Следующий матч в НХЛ «Детройт» проведет против «Анахайма» 7 января в гостях, а «Сан-Хосе» сыграет в гостях с «Баффало» в этот же день.