Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» минимально одолеть «Вегас»

5 января на стадионе «Т-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегасом» и «Нэшвиллом». Победу одержали гости со счетом 3:2.

В составе «Вегаса» отличились Уильям Карлссон (53) и Ши Теодор (59). У «Нэшвилла» шайбы забросили Филип Форсберг (23,47) и Яков Тренин (28).

Для российского форварда Тренина это была седьмая заброшенная шайба в сезоне и 12-е очков в 34-х играх за эту команду.

По итогам этой встречи «Вегас» остался на первом месте Запада с 45-ю очками, «Нэшвилл» приблизился и сократил отставание от этой команды до минимальной отметки (44).

Следующий матч «Вегас» проведет дома против «Рейнджерса», а «Нэшвилл» сыграет в гостях против «Лос-Анджелеса». Обе встречи пройдут 7 января.