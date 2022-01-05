Гол Свечникова помог «Виннипегу» выиграть у «Аризоны» и одержать третью победу подряд

5 января на стадионе «Хила Ривер Арена» в Финиксе состоялся матч между местной «Аризоной» и «Виннипегом». Победу одержали гости со счетом 3:1.

Единственную шайбу «Аризоны» забросил Шейн Гостисбехер (47). В составе победителей отличились Евгений Свечников (18), Пьер-Дюбуа (35) и Николай Элерс (60).

Отметим, что для Евгения Свечникова это была третья заброшенная шайба в сезоне. В 29-и играх за «Виннипег» он набрал девять очков (3+6).

После этого матча «Виннипег» поднялся на девятую строчку Запада с 37-ю очками, а «Аризона» осталась на последнем месте с 15-ю баллами. Отставание от ближайшего конкурента (Сиэтл) составляет девять баллов.

Следующий матч «Аризона» проведет дома против «Чикаго», а «Виннипег» сыграет в гостях с «Колорадо». Обе встречи состоятся 7 января.