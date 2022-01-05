Свечников признан первой звездой матча с «Аризоной»

Нападающий «Виннипега» Евгений Свечников был признан первой звездой матча с «Аризоной» (3:1). На его счету заброшенная шайба в первом периоде.

Российский нападающий Евгений Свечников стал первой звездой матча. Второе же место за Карелом Веймелкой, который совершил 46 сейвов, третий – Пьер-Люк Дюбуа, который забросил одну шайбу.

Единственную шайбу «Аризоны» забросил Шейн Гостисбехер (47). В составе победителей отличились Евгений Свечников (18), Пьер-Дюбуа (35) и Николай Элерс (60).

Отметим, что для Евгения Свечникова это была третья заброшенная шайба в сезоне. В 29-и играх за «Виннипег» он набрал девять очков (3+6).