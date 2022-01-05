«Спартак» в гостях обыграл «Сибирь» и продлил победную серию до пяти матчей

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на выезде одолел «Сибирь» со счетом 2:1 в серии буллитов.
В составе москвичей отличился защитник Дмитрий Вишневский. У хозяев шайбу забросил нападающий Денис Голубев.
Таким образом, красно-белые одержали уже пятую победу подряд и, набрав 55 очков, поднялись на шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Сибирь» с 53 очками осталась на аналогичной позиции на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирск) - «Спартак» (Москва) - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 2:3)
Голы:
0:1 - Вишневский (Петтерссон, Кугрышев), 38:50
1:1 - Голубев (Йокипакка, Сетдиков), 45:37
1:2 - Хеед - 65:00 (победный буллит).
Вратари: Сятери - Красиков.
источник: «Советский спорт»