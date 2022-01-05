«Салават Юлаев» переиграл рижское «Динамо», команды забросили десять шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома обыграл рижское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев, в составе которых отличились Теему Хартикайнен, реализовавший численное преимущество, Виктор Тихонов, а также оформившие по дублю Филип Ларсен и Даниил Алалыкин.

У рижан заброшенными шайбами отметились Николай Елисеев, Кристапс Зиле и Эмиль Пуарье, также сделавший дубль. Все свои голы гости забили в большинстве.

Уфимцы набрали 62 очка и продолжают удерживать четвертую позицию на Востоке.

«Динамо» с 37 очками по-прежнему последнее на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа, Россия) - «Динамо» (Рига, Латвия) - 6:4 (2:2, 2:0, 2:2)

Голы:

1:0 - Хартикайнен (Гранлунд, Кадейкин), 1:10 (5х4)

2:0 - Ларсен (Гранлунд, Хартикайнен), 11:41

2:1 - Елисеев (Мейя, Червены), 18:56 (5х4)

2:2 - Зиле (Елисеев, Червены), 19:57 (5х4)

3:2 - Ларсен (Гранлунд, Панин), 20:16

4:2 - Алалыкин (Башкиров), 24:52

5:2 - Алалыкин (Башкиров), 49:05

6:2 - Тихонов (Гранлунд), 51:00

6:3 - Пуарье (Зиле, Елисеев), 56:05 (5х4)

6:4 - Пуарье (Елисеев, Фрейбергс), 57:55 (5х4)

Вратари: Шарыченков - Витос (0:00 - 24:52), Гудачек (24:52 - 60:00).