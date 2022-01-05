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«Салават Юлаев» переиграл рижское «Динамо», команды забросили десять шайб

Три хоккеиста в составе обеих команд отметились дублями
05 января 2022 16:54
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома обыграл рижское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев, в составе которых отличились Теему Хартикайнен, реализовавший численное преимущество, Виктор Тихонов, а также оформившие по дублю Филип Ларсен и Даниил Алалыкин.

У рижан заброшенными шайбами отметились Николай Елисеев, Кристапс Зиле и Эмиль Пуарье, также сделавший дубль. Все свои голы гости забили в большинстве.

Уфимцы набрали 62 очка и продолжают удерживать четвертую позицию на Востоке.

«Динамо» с 37 очками по-прежнему последнее на Западе.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа, Россия) - «Динамо» (Рига, Латвия) - 6:4 (2:2, 2:0, 2:2)
Голы:
1:0 - Хартикайнен (Гранлунд, Кадейкин), 1:10 (5х4)
2:0 - Ларсен (Гранлунд, Хартикайнен), 11:41
2:1 - Елисеев (Мейя, Червены), 18:56 (5х4)
2:2 - Зиле (Елисеев, Червены), 19:57 (5х4)
3:2 - Ларсен (Гранлунд, Панин), 20:16
4:2 - Алалыкин (Башкиров), 24:52
5:2 - Алалыкин (Башкиров), 49:05
6:2 - Тихонов (Гранлунд), 51:00
6:3 - Пуарье (Зиле, Елисеев), 56:05 (5х4)
6:4 - Пуарье (Елисеев, Фрейбергс), 57:55 (5х4)
Вратари: Шарыченков - Витос (0:00 - 24:52), Гудачек (24:52 - 60:00).

источник: «Советский спорт»
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