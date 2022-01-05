ЦСКА одержал волевую победу над «Нефтехимиком», дожав соперника в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома одержал непростую победу над нижнекамским «Нефтехимиком».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей, в составе которых отличились Михаил Григоренко, реализовавший численное преимущество, и Лукас Валльмарк, забивший за семь секунд до окончания овертайма. Гости ответили шайбой Вячеслава Лещенко, который открыл счет в середине второго периода.

Армейцы набрали 62 очка и оторвались от «Йокерита», расположившись на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Нижнекамцы с 48 очками занимают седьмое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 - Лещенко (Секстон, Севостьянов), 38:29

1:1 - Григоренко (Нестеров), 42:38 (5х4)

2:1 - Валльмарк (Нестеров, Григоренко), 64:53.

Вратари: Федоов - Судницын.