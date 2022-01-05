В КХЛ объяснили, почему решились проводить матч «Барыс» - «Металлург» в условиях режима ЧП

В КХЛ объяснили, почему приняли решение не отменять матч регулярного чемпионата между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом», несмотря на введение режима ЧП в Нур-Султане.

«Решение о проведении матча было принято после консультаций КХЛ с органами государственной власти Республики Казахстан и клубами. Представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков», - приводит «РИА Новости» заявление пресс-службы КХЛ.

Напомним, встреча проходит без зрителей.

В начале 2022 года жители нефтедобывающих регионов вышли на улицы с протестами против резкого увеличения цен на сжиженный газ. Впоследствии волна беспорядков докатилась и до столицы Казахстана, где президентом страны был введен режим чрезвычайного положения.