«Барыс» нанес поражение «Металлургу» в матче без зрителей

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома обыграл магнитогорский «Металлург».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Джо Морроу, Томаш Юрчо и Роман Старченко. Гости ответили шайбами Андрея Чибисова и Брэндона Лайпсика.
Напомним, что матч проводился без зрителей в связи с введением в столице Казахстана режима чрезвычайного положения, связанного с массовыми протестами из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ.
«Барыс» набрал 46 очков и продолжает удерживать восьмое место на Востоке, позволяющее принять участие в плей-офф Кубка Гагарина.
«Металлург» с 68 очками остался вторым.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) - «Металлург» (Магнитогорск, Россия) - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы:
0:1 - Чибисов, 10:06
1:1 - Морроу (Вэй, Мартинссон), 32:26
1:2 - Лайпсик (Голдобин, Майе), 35:33
2:2 - Юрчо (Савченко), 37:32
3:2 - Старченко, 35:40.
Вратари: Ортио - Олкинуора.