«Барыс» нанес поражение «Металлургу» в матче без зрителей

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома обыграл магнитогорский «Металлург».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Джо Морроу, Томаш Юрчо и Роман Старченко. Гости ответили шайбами Андрея Чибисова и Брэндона Лайпсика.

Напомним, что матч проводился без зрителей в связи с введением в столице Казахстана режима чрезвычайного положения, связанного с массовыми протестами из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ.

«Барыс» набрал 46 очков и продолжает удерживать восьмое место на Востоке, позволяющее принять участие в плей-офф Кубка Гагарина.

«Металлург» с 68 очками остался вторым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) - «Металлург» (Магнитогорск, Россия) - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы:

0:1 - Чибисов, 10:06

1:1 - Морроу (Вэй, Мартинссон), 32:26

1:2 - Лайпсик (Голдобин, Майе), 35:33

2:2 - Юрчо (Савченко), 37:32

3:2 - Старченко, 35:40.

Вратари: Ортио - Олкинуора.