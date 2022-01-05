Дубль Жафярова помог «Торпедо» обыграть «Сочи»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» на выезде обыграло «Сочи».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Дамир Жафяров, первую шайбу забросивший в большинстве.

Хозяева, в свою очередь, открыли счет уже на второй минуте стараниями Кирилла Петькова, однако удержать победный результат не смогли.

«Торпедо» набрало 49 очков и продолжает погоню за минским «Динамо», замыкающим кубковую восьмерку на Западе.

Сочинцы с 39 очками занимают десятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы:

1:0 - Петьков (Точицкий, Якс), 1:23

1:1 - Жафяров (Чехович, Миле), 21:57 (5х4)

1:2 - Жафяров (Гривик), 33:29.

Вратари: Хелльберг - Кочетков.