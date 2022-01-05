«Витязь» проиграл минскому «Динамо» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» дома уступил минскому «Динамо» в серии буллитов.

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе хозяев отличились Илья Аркалов, а также Валттери Кемиляйнен и Нико Оямяки, реализовавшие большинство.

Гости, уступавшие по ходу игры со счетом 1:3, смогли уйти от поражения в основное время стараниями Либора Гудачека, оформившего дубль, а также Артема Демкова, на счету которого оказался и победный буллит. Отметим, что белорусская команда также один раз использовала численное преимущество.

Таким образом, минчане набрали 54 очка, сохранив за собой восьмую строчку на Западе и вплотную приблизившись к ярославскому «Локомотиву» и московскому «Спартаку».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск, Россия) - «Динамо» (Минск, Белоруссия) - 3:4 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:2)

Голы:

1:0 - Аркалов (Гончаров), 1:21

2:0 - Кемиляйнен (Одетт, Аалтонен), 11:05 (5х4)

2:1 - Гудачек, 24:19

3:1 - Оямяки (Аалтонен, Кемиляйнен), 33:49 (5х4)

3:2 - Гудачек (Альмквист, Сапего), 45:03

3:3 - Демков (Альмквист, Бек), 47:50 (5х4)

3:4 - Демков - 65:00 (победный буллит).

Вратари: Сапрыкин - Рыбар.