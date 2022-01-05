Владимир Плющев: Непонятно, то ли КХЛ действует по законам, то ли по понятиям

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал решение КХЛ провести матч «Барыса» против магнитогорского «Металлурга в Нур-Султане, где казахскими властями был введен режим чрезвычайного положения.

«Ответ совершенно простой и элементарный. Есть регламент, и если в регламенте эта ситуация описана и есть определенные моменты, которые требуют принятия конкретного решения в конкретном случае, то какие и с кем могут быть консультации? Я не понимаю, при чем тут клубы. Есть внутренний закон КХЛ, который принят на совете директоров — разве есть какие-то исключения?

Честно, мне непонятно: то ли КХЛ действует по законам, то ли по понятиям», - приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Напомним, в начале 2022 года жители нефтедобывающих регионов вышли на улицы с протестами против резкого увеличения цен на сжиженный газ. Впоследствии волна беспорядков докатилась и до столицы Казахстана, где президентом страны был введен режим чрезвычайного положения.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Матч проходил без зрителей.