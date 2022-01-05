«Финны были самые пьяные». Голкипер молодежной сборной России рассказал новые подробности инцидента

Вратарь молодежной сборной России по хоккею Егор Гуськов раскрыл новые подробности инцидента в аэропорту Калгари, в котором нашу команду, а также сборную Чехии высадили из самолета.

«Кто курил? Это все бред. Все из-за масок. По-моему, финны были самые пьяные там. Не могу вспомнить, кто у нас в команде пьет. Даже баночку пива не пил. И без того тяжело лететь в самолете. Готов ли я был к ЧМ? Нужно было адаптироваться к этому уровню. Дальше шли бы от игры к игре по нарастающей. Никто ничего не понял. Отменить чемпионат было очень странным решением. Мичков в этом точно не виноват. В нашем отеле жили и посторонние люди, мы могли с ними контактировать. В том году такого не было. Люди могли спокойно к нам подойти», - приводит слова хоккеиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, по первоначальной версии западных СМИ команду Сергея Зубова сняли с рейса из-за того, что некоторые игроки были нетрезвыми, а сам главный тренер курил. Позже наставник и игроки опровергли эту информацию, заявив, что претензии перевозчика касались только неправильно надетых масок, поскольку в Канаде действуют очень строгие правила.

Первенство было отменено после первых матчей группового этапа в связи с большим количеством случаев заражения коронавирусом. Россия успела провести две встречи, уступив шведам со счетом 3:6 и обыграв Швейцарию - 4:2.