«Йокерит» уверенно разделался с «Динамо» и догнал ЦСКА в турнирной таблице

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома обыграл московское «Динамо».
Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, у которых отличились Джордан Шредер, Брайан О'Нилл, Марко Анттила, забросивший в меньшинстве, Маркус Хянникяйнен и Ханнес Бьорнинен, реализовавший численное преимущество.
В составе гостей единственную шайбу забросил Оскар Линдберг.
«Шуты» набрали 62 очка и догнали идущий третьим в турнирной таблице Западной конференции ЦСКА.
«Динамо» с 63 очками пока сохраняет вторую позицию.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) - «Динамо» (Москва, Россия) - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы:
1:0 - Шредер (Фриман), 1:54
2:0 - О'Нилл, 8:53
3:0 - Анттила (Хяникяйнен), 32:16 (4х5)
3:1 - Линдберг (О'Делл), 35:57
4:1 - Хянникяйнен (Шредер, Турунен), 51:08
5:1 - Бьорнинен (Коссила, Шредер), 57:05 (5х4)
Вратари: Линдбек - Бочаров.